"Контракт з СК Дніпро-1 підписаний до літа наступного року. Швидше за все, я знову піду кудись в оренду. Варіанти є, але деякі з них мене не влаштовують. Півроку я майже не грав, тому зараз важко знайти щось відповідне. Самі розумієте, яка ситуація зараз в Україні – як у плані виплат, так і фінансової стабільності. Скрізь затримки по зарплаті, невизначені ситуації. Поки перебуваю в пошуках.

Хобленко оформив хет-трик і приніс перемогу Стабеку – перші голи українця в Норвегії

Одного разу я б повернувся в Чорноморець. Для мене цей клуб став вже рідним, і я завжди вболіваю за Одесу. Дружина адже моя з цього міста. Бажаю Чорноморцю удачі в Прем'єр-лізі. Буду тільки радий, якщо команда буде вигравати", – зазначив Хобленко в коментарі meta-ratings.

До слова, останні півроку форвард провів у складі норвезького Стабека, де у 4 офіційних матчах не відзначився результативними діями. Цікаво, що у товариській зустрічі Хобленко відзначився хет-триком.

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