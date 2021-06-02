Товарищеские матчи

Шейд – Стабек – 2:4

Голы: Хиксон, 39, Будусон, 65 – Костадинов, 19, Хобленко, 37, 44, 86

После своего переезда в Норвегию, который состоялся три недели назад, Хобленко сыграл за Стабек только 25 минут, дважды выйдя на замену.

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Товарищеские матчи – хороший шанс заявить о себе. Тренерский штаб доверил украинцу место в стартовом составе, а тот не разочаровал. Алексей забил в ворота соперника аж три мяча, чем принес своей команде победу.

Напомним, Хобленко перешел в Стабек на правах аренды с правом выкупа из СК Днепр-1. Для воспитанника академии киевского Динамо это уже третья попытка показать себя за рубежом. Ранее он имел опыт игры в чемпионатах Польши и Беларуси.

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