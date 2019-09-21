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Хоакин стал рекордсменом Бетиса по количеству сыгранных матчей

06:00 33 Читати українською
Хоакин стал рекордсменом Бетиса по количеству сыгранных матчей
Хоакин Санчес / Reuters

Матч пятого тура Примеры 2019/20 против Осасуны стал знаковым для хавбека Бетиса Хоакина Санчеса.

48’ Роберто Торрес
86’ Эммануэль Ривьер
 
Санчес Хоакин 21’
Фелипе Гутьерес 90+1’
21’ Санчес Хоакин
48’ Роберто Торрес
86’ Эммануэль Ривьер
90+1’ Фелипе Гутьерес

Опытный полузащитник стал рекордсменом Бетиса по количеству сыгранных матчей в чемпионате, информирует твиттер Примеры.

Осасуна дома расписала ничью с Бетисом

Игра против Осасуны стала для Хоакина 308-й в составе "огурцов". 38-летний ветеран появился на замену и сыграл 23 минуты в матче против памплонцев. Также в активе Хоакина 51 матч в составе сборной Испании, в которых он отметился четырьмя голами.

Напомним, матч Осасуна – Бетис завершился ничьей со счетом 0: 0.

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Санчес Хоакин Санчес Хоакин Бетис Бетис Испания Рекорды Осасуна - Бетис
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