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Хоакін став рекордсменом Бетіса за кількістю зіграних матчів

06:00 163 Читать на русском
Хоакін став рекордсменом Бетіса за кількістю зіграних матчів
Хоакін Санчес / Reuters

Матч п'ятого туру Прімери 2019/20 проти Осасуни став знаковим для хавбека Бетіса Хоакіна Санчеса.

48’ Роберто Торрес
86’ Емануель Рів'єр
 
Санчес Хоакін 21’
Феліпе Гутьєрес 90+1’
21’ Санчес Хоакін
48’ Роберто Торрес
86’ Емануель Рів'єр
90+1’ Феліпе Гутьєрес

Досвідчений півзахисник став рекордсменом Бетіса за кількістю зіграних матчів в чемпіонаті, інформує твіттер Прімери.

Осасуна вдома розписала нічию з Бетісом

Гра проти Осасуни стала для Хоакіна 308-ю у складі "огірків". 38-річний ветеран з'явився на заміну і відіграв 23 хвилини у матчі проти памплонців. Також в активі Хоакіна 51 матч у складі збірної Іспанії, в яких він відзначився чотирма голами.

Нагадаємо, матч Осасуна – Бетіс завершився нічиєю з рахунком 0:0.

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Санчес Хоакін Санчес Хоакін Бетіс Бетіс Іспанія Рекорди Осасуна - Бетіс
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