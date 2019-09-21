Хоакін став рекордсменом Бетіса за кількістю зіграних матчів

Матч п'ятого туру Прімери 2019/20 проти Осасуни став знаковим для хавбека Бетіса Хоакіна Санчеса.

Досвідчений півзахисник став рекордсменом Бетіса за кількістю зіграних матчів в чемпіонаті, інформує твіттер Прімери.

Осасуна вдома розписала нічию з Бетісом

Гра проти Осасуни стала для Хоакіна 308-ю у складі "огірків". 38-річний ветеран з'явився на заміну і відіграв 23 хвилини у матчі проти памплонців. Також в активі Хоакіна 51 матч у складі збірної Іспанії, в яких він відзначився чотирма голами.

Нагадаємо, матч Осасуна – Бетіс завершився нічиєю з рахунком 0:0.

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