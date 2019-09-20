Осасуна дома расписала ничью с Бетисом

Матч-открытие 5-го тура чемпионата Испании между Осасуной и Бетисом завершился без голов.

Первый тайм оказался довольно динамичным. Бетис мог открыть счёт уже на 8-й минуте после выхода Гуардадо на ударную позицию и выстрела с близкого расстояния, однако голкипер Рубен спас Осасуну. Памплонцы ответили пушкой Гарсии на 20-й минуте, когда мяч пролетел рядом со стойкой, однако на 32-й в игру снова пришлось вступать Рубену – Педраса пробивал точно в правый угол, но вратарь парировал. Перед перерывом команды устроили обмен моментами: Роблес вытащил сложный удар Авильи, а Хуанми замыкал подачу головой – немного неточно.

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После перерыва Осасуна могла быстро вырваться вперёд, однако прекрасный выстрел Авильи на 53-й минуте пришёлся в перекладину. На 63-й же Торрес мощным ударом с 11 метров запустил мяч на трибуны. После этого обе команды начали проводить замены, сбавили темп, закрылись и, в конце концов, разошлись. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Таким образом, Осасуна набрала 7 очков и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице. Бетис, имея в активе 5 зачётных баллов, теперь занимает тринадцатую позицию.

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