"Мое соглашение заканчивается в июне, но я чувствую себя сильным, нахожусь в хорошей форме. Я хочу продлить контракт с Бетисом еще хотя бы на один год. Я хотел бы завершить карьеру с болельщиками на трибунах – хочу пригласить всех, кого можно, на наш стадион.

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Когда пандемия закончится, вы поймете, о чем я говорю – мне хочется снова поиграть со зрителями, прежде чем закончу с футболом. Я был бы счастлив, если бы Бетис попал в еврокубки. И если он может быть пятым, то это лучше, чем быть шестым. Мы должны сосредоточиться на нашей общей цели – попасть в еврокубки", – приводит слова Хоакина AS.

Отметим, что хавбек несмотря на свой почтенный возраст (39 лет) продолжает демонстрировать солидный уровень, уже став одним из самых возрастных голеадоров чемпионата за всю историю и является вторым в истории Ла Лиги по количеству сыгранных матчей, уступая лишь Андони Субисаррете.

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