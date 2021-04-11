"Моя угода закінчується в червні, але я почуваюся сильним, перебуваю в хорошій формі. Я хочу продовжити контракт з Бетісом ще хоча б на один рік. Я хотів би завершити кар'єру з уболівальниками на трибунах – хочу запросити всіх, кого можна, на наш стадіон.

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Коли пандемія закінчиться, ви зрозумієте, про що я говорю – мені хочеться знову пограти з глядачами, перш ніж закінчу з футболом. Я був би щасливий, якби Бетіс потрапив в єврокубки. І якщо він може бути п'ятим, то це краще, ніж бути шостим. Ми повинні зосередитися на нашій спільній меті – потрапити в єврокубки", – наводить слова Хоакіна AS.

Зазначимо, що хавбек попри свій поважний вік (39 років) продовжує демонструвати солідний рівень, вже ставши одним із найвіковіших голеадорів чемпіонату за всю історію та є другим в історії Ла Ліги за кількістю зіграних матчів, поступаючись лише Андоні Субісарреті.

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