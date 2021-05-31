Форвард Колоса Дмитрий Хлёбас признался, что у него практически не было шансов проявить себя в киевском клубе.

"Лет в 19, когда я был под первой командой, было практически нереально вообще пробиться в основу Динамо, чтобы именно играть, а не просто там быть, на замене.

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Постоянно приобретались футболисты, иностранцы, с большими контрактами и трансферной стоимостью, поэтому это было невозможно. Не то что трудно, никто этого не делал, ни у кого это не получалось. Динамо не ставило себе таких задач, чтобы у них играли воспитанники, поэтому никто туда не доходил. Сначала футболисты просто покупались.

Сейчас в Динамо другая тематика, расчет идет на собственных игроков. Наверное, такое время, что они не могут себе позволить покупать дорогих футболистов. Когда делали ставку на легионеров, бывали случаи, когда один-два игрока случайно попадали в первую команду и играли в стартовом составе. Но на собственных воспитанников тогда не рассчитывали. Шанса у меня в Динамо не было.

Сейчас хорошие шансы у молодых, чтобы попасть в первую команду. Не такая конкуренция, как была в Премьер-лиге еще лет десять назад", – сказал Хлёбас в интервью Брутальному футболу.

Напомним, Хлёбас – воспитанник Динамо. За главную команду дебютировал 17 ноября 2012 года в матче против донецкого Металлурга. В общем провел за основу лишь два матча. После года выступлений в Динамо-2, играл в аренде в Говерле, Ворскле и минском Динамо. В Колос нападающий перебрался зимой 2021 г. из Десны.

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