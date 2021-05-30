Олександр Зінченко програв фінал Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті. Як оцінюють його роботу проти Челсі англійські ЗМІ – в нашому матеріалі.

Зінченко закріпився в статусі основного лівого захисника Манчестер Сіті, тому його поява в стартовому складі на головний матч сезону була очікуваною. Але завдання Олександра у фіналі ЛЧ залишалося загадкою – залежно від ситуації Пеп дає йому дуже різні функції. У двох попередніх поєдинках з Челсі українець майже не грав, тому доводилося лише здогадуватися.

Ман Сіті – Челсі: Пеп знову перемудрив, Тухель робить різницю, Зінченко припустився фатальної помилки за прекрасної гри

Гвардіола вирішив використати Зінченка в ролі фальшивого фулбека. У фазах володіння Сашко переходив у центр і формував ромб з Гюндоганом, Сілвою та Фоденом, а ширину на фланзі забезпечував Стерлінг. Зінченко потрапив у не зовсім звичні обставини. Раніше під час зміщень з флангу він обмінювався позиціями з Гюндоганом і активно взаємодіяв з Фоденом. Тут було не так.

Від оригінального ходу Пепа (зіграти без опорників і позмінювати позиції своїм футболістам) програв весь Манчестер Сіті. І Зінченко не виключення. Англійська преса знову заговорила про "синдром Гвардіоли", який придумав недієвий план і зазнав фіаско.

У плані роботи з м'ячем до Зінченка особливих претензій немає. Він активно допомагав будувати атаки, розігрувати. Старався діяти надійно, але в окремих моментах не боявся пасувати вперед і загострювати. На початку зустрічі українець мав багато свободи, але потім за ним почав опускатися Вернер – стало менше простору, менше часу на прийняття рішень.

За дії без м'яча Сашка хочеться хвалити ще сильніше. Він класно читав гру, перехоплював передачі, цупко грав у відборах. Зближувався з суперниками і в момент прийому м'яч вибивав з-під ніг у Вернера, Пулішіча та Хаверца. 3 вдалі відбирання – найкращий в команді.

Вигравши у Кая боротьбу в центрі поля, Зінченко започаткував найгострішу атаку Сіті в першому таймі (Фоден не забив). А через кілька хвилин врятував Манчестер Сіті від біди, відібравши м'яч у Хаверца у власному штрафному.

Українець мав чимало роботи. Челсі найчастіше навантажував його зону – 53% атак через фланг Зінченка. На допомогу Хаверцу стягувалися Вернер і Джеймс. Олександр розривався, не знав, кого пресингувати, але тримався гідно. І в повітрі (5 виграних верхових дуелей – найбільше серед "містян"), і внизу.

На жаль, все це затьмарила помилка в ключовому епізоді. Оборона Манчестер Сіті розвалилася, а цапом-відбувайлом став Зінченко. Так, українець мав би відіграти той епізод краще: побачити рух Хаверца рукою, пришвидшитися, щільніше тримати свого візаві. Але це колективна помилка. Ні для кого не секрет, що Зінченку бракує навичок справжнього захисника. Пеп робить на нього ставку через користь в інших елементах гри, а ці недоліки мали б компенсуватися командною взаємодією. Вчорашня помилка ніяк не повинна вплинути на перспективи Сашка.

La jugada del gol es la misma que la que señalaba antes. Errores del City en cadena (Walker, Stones, Zinchenko) y aciertos del Chelsea en saber cómo ejecutar la acción.



El City volvió a parecerse al de ediciones anteriores cuando tuvo que correr hacia atrás. pic.twitter.com/u4NYFgMbe6 — Albert Blaya Sensat (@Blayasensat) May 30, 2021

Англійських журналістів мало цікавлять ці пояснення. Помилка є помилка, один яскравий провал переважив багато дрібних корисних дій. Зінченка зробили антигероєм. Не абсолютним, але одним з. На рівні з ним найбільше знищують Гюндогана та де Брюйне. Оцінки для українця – 4-5 балів.

"Після нервового старту, коли українець мав проблеми проти Джеймса на фланзі, трапилася ще одна трагедія. Зінченко припустився вирішальної помилки, дозволивши Хаверцу через центр прорватися до воріт і забити єдиний гол", – резюмує The Independent, який відносно добре оцінив Олекса.

"Занадто часто дозволяв Вернеру тікати за спини округлими ривками. Просто спостерігав за тим, як Хаверц виривається на ударну позицію через величезну дірку в обороні Манчестер Сіті та забиває вирішальний гол. Зінченко був вимкнений з гри", – пише 90 min, від якого Зінченко також отримав 5.

Стерпна оцінка прилетіла й від Daily Mail – 5,5. "Лівий захисник поступово освоювався у грі, поки не провалився в ситуації з голом Челсі. Мав би краще нав'язати боротьбу", – вважає Джек Гоген.

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Всі інші видання поставили Зінченку по 4 бали. "Не вистачило духу, щоб наздогнати Хаверца. Челсі тиснув на його слабкі сторони в обороні", – пише авторитетна місцева газета Manchester Evening News.

"Погано. У дебюті матчу виконав хороший підкат, зупинивши Хаверца. Але його оборона – якщо ці дії взагалі можна так назвати – в моменті з голом Челсі була жахливою. Можливо, Маунт і вирізав вишуканий пас, але Зінченко дуже повільно розпізнавав небезпеку, а потім ще повільніше переслідував Хаверца", – вирок від Sky Sports.

"У нього була дивна роль – доводилося сповзати в центр під час володіння. Це виглядало занадто складно для нього. І програний забіг Хаверцу нікуди не сховаєш", – слова The Guardian.

"Залишив Канселу в запасі та чудово розпочав – його відбір у Хаверца зупинив одну з найгостріших атак Челсі. Однак не почув дзвіночки, коли форварди суперника виривалися з-за його спини. І провалився в епізоді з голом", – з розпачем інформує The Telegraph.

"Гідно відіграв, але враження зіпсувала повільна реакція на забігання Хаверца перед голом", – коротко описує гру Зінченка аналітичний портал Squawka.

"Мав би значно краще відпрацювати в моменті з голом, коли відпустив Хаверца. Втрачав позицію і деколи віддавав суперникам м'яч. При цьому класно відібрав м'яч у Хаверца в першому таймі", – не виділяється оригінальністю The Sun.

У соцмережах звично дуже багато радикальних суджень. Багато хто звалює всю провину за пропущений гол на Зінченка, але головним злом фіналу в очах громадськості українець все ж не став. Основний удар взяв на себе Гвардіола з його черговими дивними ідеями.

Конструктивна дискусія розгорнулася у твіттері автора ESPN Габріеле Маркотті.

– Передивляюся гол, так багато деталей. У Сіті інші рішення могли прийняти Стоунз, Діаш, Зінченко та Едерсон. У Челсі навпаки Маунт, Вернер і Хаверц прийняли ідеальні рішення. І відскок м'яча допоміг Хаверцу.

– Проблема була в Стоунзі та Діаші. У них не було необхідності бігти настільки далеко зі своїх позицій, залишаючи Зінченка один в один на такому великому просторі. Головна провина на центрбеках.

– Ні, я думаю, що Зінченко також винен. Вже на початку епізоду він сильно відпустив Хаверца. Але так, причиною стала ланцюгова реакція.

За Зінченка трішки заступився відомий ексгравець Евертона та Аякса Стівен Пієнаар: "На найвищому рівні помиляються топ-футболісти. Оборона Зінченка в епізоді з голом Челсі була поганою, але ж наскільки крутий пас вирізав Мейсон (Маунт) і як майстерно завершив Кай (Хаверц)".

On the highest level top players make mistakes.Zinchenko defending for Chelsea’s goal was poor but take nothing away from Mason’s pass and the finish from Kai @Heineken_SA #HeinekenUCLLive — Steven Pienaar (@therealstevenpi) May 29, 2021

Популярний блогер назвав Канте найкращим гравцем матчу і припустив, що найгіршим став Зінченко. З ним дехто не погоджується. "Зінченко, звичайно, осоромився з голом, але в інших ситуаціях він діяв солідно і дуже старався, на відміну від декого іншого".

Harsh on zinchenko definitely fucked it up with the goal but he was solid mostly and often tried when a lot of the others weren't https://t.co/CUUFB6Q0JW — Damien (@CFCdamo) May 29, 2021

Вболівальники Сіті негативно відреагували на поведінку Зінченка під час нагородження. Лише він і Фоден відразу зняли срібні медалі. В чому тут проблема – не ясно, невдахи фіналів часто так роблять. Олександр дуже емоційно сприйняв поразку. Впав на газон, плакав, його заспокоювали. Не міг він стримати емоцій аж до кінця вечора. Декого це дуже насмішило.

Nahhh please look at Zinchenko pic.twitter.com/2S5ohSVPpp — SUGE (@OBSXSSION1) May 29, 2021

Поразка у фіналі Ліги чемпіонів – величезний біль і розчарування. Але ця невдача в жодному разі не повинна перекреслити позитивний сезон українця, протягом якого йому прилітали компліменти від найзатятіших скептиків. Зінченко – молодець. Вершина ще попереду!

Зінченко – зірка вечора ЛЧ. Українець дав брудному Парижу майстер-клас і пристрастю підкорив останніх скептиків