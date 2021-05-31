"Хотел ли попробовать свои силы в Европе? Да конечно. Я хочу и всегда хотел поехать в Европу. Можно сказать, что у меня были возможности для этого, были запросы от клубов, и в аренду, но не все зависело от меня в этих моментах. Когда я был на контракте в Динамо, то это все зависело от них, постоянно были проблемы, они меня не отпускали.

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Можно сказать, что вмешивались какие-то другие стороны, они повлияли на то, что не могло получиться так, чтобы я уехал. Но не все зависело от меня, другие люди не давали, чтобы это получилось. Хотя я сам всегда очень хотел и хочу попробовать себя в каком-то другом европейском чемпионате, все впереди", – отметил Хлёбас в интервью Брутальному футболу.

Отметим, что Хлёбас зимой 2021 года перебрался в Колос из Десны, сыграл в 13 матчах и отметился голом и ассистом. Нападающий является воспитанником киевского Динамо.

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