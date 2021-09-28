Казахстан, Премьер-лига, 22-й тур

Ордабасы – Каспий – 1:1

Голы: Хлёбас, 28 – Дарабаев, 32

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Украинский нападающий Ордабасы Дмитрий Хлёбас отличился дебютным голом в ворота Каспия в матче чемпионата Казахстана. 27-летний игрок забил чудо-гол в середине первого тайма. Получив мяч на линии вратарской, он развернулся и закрутил мяч в дальний угол ворот. Круглый попал в штангу и влетел в сетку. Стоит отметить, что голкипер Каспия упустил момент удара, поскольку кругозор ему закрывал собственный защитник, опекавший форварда шимкентцев Сергея Хижниченко.

К сожалению, через четыре минуты команда украинца пропустила и поединок завершился боевой ничьей 1:1.

Напомним, Хлёбас перешел в казахскую команду летом этого года и сыграл 4 матча.

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