Хльобас забив дебютний гол в чемпіонаті Казахстану – ефектний постріл українця не допоміг Ордабаси втримати перемогу
Український форвард Дмитро Хльобас відкрив лік голам у новій першості.
Казахстан, Прем'єр-ліга, 22-й тур
Ордабаси – Каспій – 1:1
Голи: Хльобас, 28 – Дарабаєв, 32
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Український нападник Ордабаси Дмитро Хльобас відзначився дебютним голом у воротах Каспія у матчі чемпіонату Казахстану. 27-річний гравець забив диво-гол в середині першого тайму. Отримавши м'яч на лінії воротарського майданчика, він розвернувся і закрутив сферу у дальній кут воріт. Круглий влучив у штангу і влетів у сітку. Варто зазначити, що голкіпер Каспія прогавив момент удару, оскільки кругозір йому закривав власний захисник, який опікав форварда шимкентців Сергія Хижніченка.
На жаль, за чотири хвилини команда українця пропустила і поєдинок завершився бойовою нічиєю 1:1.
Нагадаємо, Хльобас перейшов у казахську команду влітку цього року і зіграв 4 матчі.
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