Казахстан, Прем'єр-ліга, 22-й тур

Ордабаси – Каспій – 1:1

Голи: Хльобас, 28 – Дарабаєв, 32

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Український нападник Ордабаси Дмитро Хльобас відзначився дебютним голом у воротах Каспія у матчі чемпіонату Казахстану. 27-річний гравець забив диво-гол в середині першого тайму. Отримавши м'яч на лінії воротарського майданчика, він розвернувся і закрутив сферу у дальній кут воріт. Круглий влучив у штангу і влетів у сітку. Варто зазначити, що голкіпер Каспія прогавив момент удару, оскільки кругозір йому закривав власний захисник, який опікав форварда шимкентців Сергія Хижніченка.

На жаль, за чотири хвилини команда українця пропустила і поєдинок завершився бойовою нічиєю 1:1.

Нагадаємо, Хльобас перейшов у казахську команду влітку цього року і зіграв 4 матчі.

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