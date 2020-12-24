"На данный момент рассматриваю предложения, которые мне поступают. Хочется попасть в команду с амбициями, задачами, где можно было бы реализовать себя на 100 процентов. Десне же в дальнейшем желаю удачи.

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Меня не устраивало мое игровое время. Считаю, что получал меньше игровой практики, чем заслуживал. Деньги у меня никогда не стояли на первом месте. Поэтому вариант с тем, чтобы остаться в Десне, не рассматривал. Зарплаты постепенно выплачиваются, но задолженность передо мной на данный момент за шесть месяцев.

Завершающийся год не совсем могу занести себе в актив. Всегда хочется выступить более результативно. Оцениваю время в Десне положительно, считаю, что добавил во многих аспектах игры и стал лучше как футболист", – цитирует нападающего Команда 1.

Отметим, что в нынешнем сезоне Дмитрий Хлёбас провел всего 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Контракт воспитанника Динамо с северянами действует до 31 декабря.

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