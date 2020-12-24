Хльобас анонсував відхід із Десни
Нападник чернігівської Десни Дмитро Хльобас проаналізував виступи в осінній частині сезону та розповів про плани на найближче майбутнє.
"На цей момент розглядаю пропозиції, які мені надходять. Хочеться потрапити до команди з амбіціями, завданнями, де можна було б реалізувати себе на 100 відсотків. Десні ж надалі бажаю удачі.
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Мене не влаштовував мій ігровий час. Вважаю, що отримував менше ігрової практики, ніж заслуговував. Гроші у мене ніколи не стояли на першому місці. Тому варіант з тим, що б залишитися в Десні, не розглядав. Зарплати поступово виплачуються, але заборгованість переді мною на даний момент за шість місяців.
Рік, що завершується, не зовсім можу занести собі в актив. Завжди хочеться виступити більш результативно. Оцінюю час в Десні позитивно, вважаю, що додав у багатьох аспектах гри і став кращим як футболіст", – цитує нападника Команда 1.
Відзначимо, що в нинішньому сезоні Дмитро Хльобас провів лише 7 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Контракт вихованця Динамо з сіверянами чинний до 31 грудня.
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