"Возможно ли в Украине зарабатывать на футболе? Клубы прибыльными сегодня просто не могут быть. У нас в плюсе сейчас работает только Заря. Основной доход клубов сегодня – платежи от единого телепула.

Матч Десна – Заря побил календарный рекорд Украины

Что мешает сделать УПЛ-ТВ сейчас? Средства. Организация всего обойдется примерно в 3,5-5 млн долларов в год", – сказал Левин в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, Десна ушла на зимнюю паузу на третьей строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 23 очка – выше черниговского клуба только Динамо и Шахтер.

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