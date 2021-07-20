"Хюсай – червяк, Лацио – фашисты": фанаты шокировали заявлением после презентации албанца
Ультрас Лацио остались недовольными поведением новичка Эльсейда Хюсая на презентации.
Хюсай при знакомстве с Лацио спел песню Bella Ciao, которая считается антифашистской, что разгневало фанатов клуба, сообщает La Gazetta dello Sport.
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Активные болельщики "орлов" известны своими ультраправыми политическими взглядами. Именно поэтому они вывесили баннер "Хюсай – червяк, Лацио – фашисты".
Отметим, что албанец перебрался в Лацио из Наполи на правах свободного агента. В прошлом сезоне Эльсейд провел 29 матчей, отметившись 3 результативными передачами
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