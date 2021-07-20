Хюсай при знакомстве с Лацио спел песню Bella Ciao, которая считается антифашистской, что разгневало фанатов клуба, сообщает La Gazetta dello Sport.

Баннеры Шахтера были испорчены в Киеве – вырезанный логотип и краска на полу

Активные болельщики "орлов" известны своими ультраправыми политическими взглядами. Именно поэтому они вывесили баннер "Хюсай – червяк, Лацио – фашисты".

Отметим, что албанец перебрался в Лацио из Наполи на правах свободного агента. В прошлом сезоне Эльсейд провел 29 матчей, отметившись 3 результативными передачами

10 самых дорогих трансферов за первый месяц межсезонья – МЮ и Ливерпуль вытряхнули кошельки в Германии