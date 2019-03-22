Хьонесс розповів, як Гвардіола переконує шейха підписати новачка в Манчестер Сіті – сенсаційна заява

Президент Баварії Улі Хьонесс розповів, яким чином наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола переконує керівництво клубу у необхідності підписання коштовних новачків.

"Якщо Гвардіола хоче придбати якогось новачка, який коштує 100 млн євро, то він летить на зустріч до шейха. Він бере відео з футболістом та показує йому під час спільної вечері.

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Потім вони вечеряють, дивляться відео, і шейх перераховує необхідну суму. На наступний день шейх відкриває газову трубу на кілька міліметрів і відбиває гроші.

Я пишаюся, що в таких випадках ми в Баварії йдемо не в кредитний відділ, а використовуємо власні прибутки", – цитує Хьонесса Marca.

Нагадаємо, Гвардіола очолював Баварію з 2013 по 2016 рік. Саме з мюнхенського клубу спеціаліст перебрався у Манчестер Сіті.

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