Хиддинк решил завершить тренерскую карьеру
9 сентября 23:22 - Читати українською
Нидерландский специалист Гус Хиддинк завяжет с профессиональным футболом.
"В последнее время я не работал из-коронавируса, и так совпало, что вчера я поговорил с руководством сборной Кюрасао, и мы пришли к выводу, что лучше пока взять паузу, потому что они хотят попробовать другой подход.
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Идет ли речь именно о паузе? Я собираюсь остановиться. Окончательно", – цитирует специалиста Voetbal International.
Напомним, Хиддинк в своей карьере успел поработать в ряде известных команд, среди которых: Реал, Челси, ПСВ, Валенсия, сборные Нидерландов, России и другие коллективы.
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