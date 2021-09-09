"Останнім часом я не працював через коронавірус, і так співпало, що вчора я поговорив з керівництвом збірної Кюрасао, і ми дійшли до висновку, що краще поки взяти паузу, тому що вони хочуть спробувати інший підхід.

"Роналду – машина": Усейн Болт спрогнозував, коли португалець завершить кар'єру

Чи йдеться саме про паузу? Я збираюся зупинитися. Остаточно", – цитує фахівця Voetbal International.

Нагадаємо, Хіддінк у своїй кар'єрі встиг попрацювати у низці відомих команд, серед яких: Реал, Челсі, ПСВ, Валенсія, збірні Нідерландів, Росії та інші колективи.

Топ-10 українських тренерів на цей момент – рейтинг "Футбол 24"