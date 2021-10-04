Мичел больше не будет тренировать Хетафе, такое решение лично принял президент клуба, сообщает Marca.

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Причиной увольнения 58-летнего специалиста стали провальные результаты "темно-синих" на старте сезона, после 8-ми туров Ла Лиги Хетафе завоевал только один зачетный балл и остается на дне турнирной таблицы.

Мичел возглавил команду лишь в январе, испанец известен болельщикам своей игрой за Реал в 1981-1996 годах. Претендентом на тренерское кресло Хетафе называют Кике Санчеса Флореса, который остается без работы после увольнения из Уотфорда.

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