Хетафе уверенно обыграл Эйбар, Леганес ушел от поражения в матче с Реал Сосьедад

В матче 1 тура Ла Лиги Хетафе разобрался с Эйбаром, Леганес на последних минутах спас ничью в матче с Реал Сосьедад.

Хетафе дома уверенно одолел Эйбар. На 18 минуте Анхель после скидки Маты с линии штрафной точно пробил в нижний угол ворот. Эйбар завладел инициативой, пытаясь отыграться, однако попасть в створ ворот так и не удавалось. А вот у игроков Хетафе с точностью было все в порядке, поскольку Молина на 90 минуте удвоил преимущество клуба из пригорода Мадрида и принес первую победу своей команде в новом сезоне.



Реал Сосьедад на выезде упустил победу над Леганесом. Уже в первом тайме клуб из Сан-Себастьяна повел в два мяча. Сначала после классного прорыва Сальдуа с правого фланга до линии ворот Сурутуса метров с 3 переправил мяч в ворота. А чуть позже вратарь справился с ударом Хосе Виллиана, однако не смог отбить мощное добивание Ильярраменди. Леганес отыграл один мяч усилиями Эль-Жара на 54 минуте и мадридцы продолжили атаковать ворота соперников. На 88 минуте Леганесу таки удалось спасти ничью, Эль-Жар оформил дубль с передачи Майкла Сантоса.

Чемпионат Испании 2018/19, 2 тур

Хетафе – Эйбар – 2:0

Голы: Анхель, 18, Молина, 90

Леганес – Реал Сосьедад – 2:2

Голы: Эль-Жар, 54, 88 – Сурутуса, 11, Ильярраменди, 17