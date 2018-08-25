Хетафе впевнено обіграв Ейбар, Леганес уникнув поразки в матчі з Реал Сосьєдад

В матчі 1 туру Ла Ліги Хетафе розібрався з Ейбаром, Леганес на останніх хвилинах врятував нічию в матчі з Реал Сосьєдадом.

Хетафе вдома впевнено здолав Ейбар. На 18 хвилині Анхель після скидки Мати з лінії штрафного точно пробив у нижній кут воріт. Ейбар заволодів ініціативою, намагаючись відігратись, проте влучити в отвір воріт так і не вдавалось. А от у гравців Хетафе з точністю було все в порядку, оскільки Моліна на 90 хвилині подвоїв перевагу клубу з пригороду Мадриду і приніс першу перемогу своїй команді в новому сезоні.

Реал Сосьєдад на виїзді втратив перемогу над Леганесом. Вже в першому таймі клуб з Сан-Себастьяна повів у два м'ячі. Спочатку після класного прориву Сальдуа з правого флангу аж до лінії воріт Сурутуса метрів з 3 переправив м'яч у ворота. А трохи згодом воротар впорався з ударом Хосе Вілліана, проте не зміг відбити потужне добивання Ільярраменді. Леганес відіграв один м'яч зусиллями Ель-Жара на 54 хвилині і мадридці продовжили атакувати ворота суперників. На 88 хвилині Леганесу таки вдалось врятувати нічию, Ель-Жар оформив дубль з передачі Майкла Сантоса.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 2 тур

Хетафе – Ейбар – 2:0

Голи: Анхель, 18, Моліна, 90

Леганес – Реал Сосьєдад – 2:2

Голи: Ель-Жар, 54, 88 – Сурутуса, 11, Ільярраменді, 17