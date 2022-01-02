Андрей Лунин все же не дебютирует за Мадрид в чемпионате Испании. Где смотреть матч Хетафе – Реал онлайн? Игру в Украине показывает MEGOGO Футбол Первый. Матч, как и онлайн-трансляция Хетафе – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартует в 15.00. Украинский голкипер не играл в Ла Лиге 2 года и почти 8 месяцев. Все свои 4 полных матча в первенстве Испании Лунин провел за Леганес в аренде. Андрей сохранил ворота на замке только в одном случае. Нынешний соперник способствовал улучшению показателей. Хетафе не забивал Реалу 6 матчей подряд. В турнирной таблице клуб из пригорода Мадрида занимает место на грани зоны вылета. Однако в итоге основной голкипер "бланкос" Тибо Куртуа не отдал свое место в основе – его положительный тест на COVID-19 не подтвердился.

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