Андрій Лунін не дебютує за Мадрид у чемпіонаті Іспанії. Де дивитися матч Хетафе – Реал онлайн? Гру в Україні показує MEGOGO Футбол Перший. Матч, як і онлайн-трансляція Хетафе – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартує о 15:00. Український голкіпер не грав у Ла Лізі 2 роки і майже 8 місяців. Усі свої 4 повні матчі у першості Іспанії Лунін провів за Леганес в оренді. Андрій зберіг ворота на замку лише в одному випадку. Нинішній суперник сприяв покращенню показників. Хетафе не забивав Реалу 6 матчів поспіль. У турнірній таблиці клуб з передмістя Мадрида посідає місце на межі зони вильоту. Однак основний голкіпер "бланкос" Тібо Куртуа не віддав своє місце в основі – його позитивний тест на COVID-19 не підтвердився.

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