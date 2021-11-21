Чемпіонат Іспанії 2021/22, 14-й тур

Хетафе – Кадіс – 3:0

Голи: Олівейра, 7, Куенка, 60, Унал, 81, Мата, 90+4

Ельче – Бетіс – початок о 19:30

Реал Сосьєдад – Валенсія – 22:00

Хетафе лишень місяць тому відсвяткував дебютну перемогу в сезоні, однак у наступному ж турі кастильці знову програли, опустившись на останню позицію. Ситуацію необхідно було терміново виправляти – і домашній матч проти Кадіса (16-та команда чемпіонату) виявися дуже доречним. Вже на 7-й хвилині господарі відкрили рахунок зусиллями Олівейри, якому вдалося замкнути подачу Суареса з правого флангу. 1:0!

Кадіс не поступався в активності, але моментів у гостей було обмаль. До перерви цифри на табло так і не змінилися, але в другому таймі Хетафе дотиснув "жовту субмарину". На 60-й хвилині Куенка після чергової точної подачі з правого флангу влучно пробив головою в ближню дев'ятку, а на 81-й третій точний крос з того ж флангу завершився голом Унала – і знову головою! У компенсований же час Мата ногою (!) встановив остаточний рахунок у зустрічі. 4:0!

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