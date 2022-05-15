Хетафе никак не мог окончательно закрыть вопрос о сохранении прописки в элите. За два тура до финиша команда Кике Санчеса Флореса на пять очков опережала Мальорку и вроде бы оставалась в Ла Лиге, но теоретическая угроза вылета оставалась. В свою очередь Барселона уже обеспечила себе второе место и в двух последних поединках могла сыграть в свое удовольствие.

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Уже в начале матча хозяева могли выходить вперед – тер Штеген вышел далеко из ворот и едва не получил заброс за воротник. В первые двадцать минут каталонцы больше владели мячом, однако обострение у ворот соперника оставляло желать лучшего. Зато опасные кинжальные контратаки мадридцев проваливались только из-за ошибок самих игроков Хетафе.

Первый по-настоящему опасный удар возник лишь на 37-й минуте: хозяева разыграли штрафной, мяч отскочил к Арамбарри и тот пробил из-за пределов штрафной по центру – прямо в руки киперу Барсы. Гости попытались разогнать ответную атаку, но безрезультатно. Под конец тайма Обамеянг получил навес в штрафную, однако удар головой не удался. Как следствие – ни одного выстрела в створ ворот соперника от каталонцев в первые 45 минут.

После отдыха Пьер-Эмерик отдал эффектный пас пяткой на Торреса, однако удар Феррана оказался слишком слабым. Хави решил освежить атаку и выпустил вместо габонца Ансу Фати. Юный форвард старался, но довести до ума хотя бы одну из атак так и не смог. В середине второго тайма де Йонг со штрафного пытался закрутить в дальний угол, но попал в стенку. В конце концов, поединок так и завершился безголевой ничьей, позволившей Хетафе следующий сезон снова провести в высшем дивизионе.

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