Хорхе Месси, отец и по совместительству агент форварда ПСЖ Лионеля Месси, предположил, что аргентинец сможет вернуться в родные пенаты.

Отец Месси прибыл в Барселону, однако цель его визита неизвестна. Журналисты же попытались узнать, может ли его сын Лео в будущем снова стать игроком "блаугранас".

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"Надеюсь, однажды", – приводит слова Хорхе Месси Marca. Ранее сообщалось, что он контактировал с Барселоной по поводу возможного камбэка Лионеля на Камп Ноу.

Напомним, летом 2021 года Месси покинул Барселону и стал игроком ПСЖ, главной причиной стали финансовые проблемы каталонцев. В текущем сезоне Лео сыграл в 33 поединках за парижан, в которых отличился 11 голами и 13 ассистами.

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