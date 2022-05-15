Хетафе ніяк не міг остаточно закрити питання щодо збереження прописки в еліті. За два тури до фінішу команда Кіке Санчеса Флореса на п'ять очок випереджала Мальорку і нібито залишалась в Ла Лізі, але теоретична загроза вильоту залишалась. Натомість Барселона вже забезпечили собі другу сходинку і в двох останніх поєдинках могла зіграти у своє задоволення.

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Вже на початку матчу господарі могли виходити вперед – тер Штеген вийшов далеко з воріт і мало не отримав закидання за комірець. У перші двадцять хвилин каталонці більше володіли м'ячем, однак загострення поблизу воріт суперника залишало бажати кращого. Натомість небезпечні кинжальні контратаки мадридців провалювались лише через помилки самих гравців Хетафе.

Перший по-справжньому небезпечний удар виник лише на 37-й хвилині: господарі розіграли штрафний, м'яч відскочив до Арамбаррі і той пробив з-за меж штрафного по центру – прямо в руки кіперу Барси. Гості спробували розігнати атаку у відповідь, але безрезультатно. Під кінець тайму Обамеянг отримав навіс у штрафний майданчик, проте удар головою не вдався. Як наслідок – жодного пострілу у площину воріт суперника від каталонців у перші 45 хвилин.

Після відпочинку П'єр-Емерік віддав ефектний пас пятою на Торреса, однак удар Феррана виявився надто слабким. Хаві вирішив освіжити атаку і випустив замість габонця Ансу Фаті. Юний форвард старався, але довести до пуття бодай одну з атак так і не зміг. В середині другого тайму де Йонг зі штрафного намагався закрутити у дальній кут, але влучив у стінку. Зрештою, поєдинок так і завершився безгольовою нічиєю, яка дозволила Хетафе наступний сезон знову провести у найвищому дивізіоні.

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