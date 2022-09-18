Осасуна в рамках 6-го туру Ла Ліги зазнала поразку від Хетафе (0:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 6-й тур

Осасуна – Хетафе – 0:2

Голи: Іглесіас, 30, Альварес, 76

Вилучення: Авіла, 43 – Мілья, 90+1

Вільяреал – Севілья – початок о 17:15

Бетіс – Жирона – початок о 19:30

Реал Сосьєдад – Еспаньйол – початок о 19:30

Осасуна в рамках прем'єрного матчу дня приймала Хетафе. Господарі цілковито провалили перший тайм: на 30-й хвилині вони пропустили гол внаслідок розрізної передачі Майораля й пострілу Іглесіаса з гострого кута, а на 43-й памплонці ще у меншості залишились – червону картку отримав Чімі Авіла. На перерву команди відправились за мінімальної переваги гостей.

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В другому таймі підопічним Яго Арасате ніяк не вдавалось створити якийсь цікавий момент, а на 76-й хвилині вони ще й пропустили вдруге. Цього разу мадридці забили після подачі зі стандарту – Гастон Альварес замкнув скидку від Дуарте. 0:2! Цей рахунок виявився остаточним. Хетафе здобув другу перемогу в сезоні й не дозволив Осасуні піднятись у зону ЛЧ.

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