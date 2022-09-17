Чемпионат Испании 2022/23, 6-й тур

Мальорка – Альмерия – 1:0

Гол: Маффео, 25

Валенсия – Сельта – начало в 19:30

Атлетик – Райо Вальекано – начало в 22:00

Мальорка в родных стенах принимала Альмерию. Матч оказался не очень интересным – команды наиграли лишь на 1,02 xG, а статистические порталы насчитали всего 2 голевых момента. Оба принадлежали хозяевам. Ведат Мурики свой шанс не реализовал, выстрелив на 39-й минуте мимо ворот метров с шести.

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К счастью для островитян, счет к тому времени уже был открыт. Копете на 25-й минуте исполнил подачу, мяч срикошетил от защитника и полетел на линию вратарской, а Маффео головой пробил мимо голкипера – 1:0! Этот гол и определил победителя. Мальорка сегодня на коне, в то время как Альмерия проиграла в третьем матче подряд.

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