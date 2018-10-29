Вальядолид минимально одолел Бетис: 9 тур Ла Лиги, матчи воскресенья

В матче 9 тура Ла Лиги Хетафе дожал Райо Вальекано во втором тайме, Эйбар и Атлетик расписали мировую, Эспаньол переиграл Уэску, Вальядолид на выезде обыграл Бетис.

Первый тайм команды провели при небольшом преимуществе Райо Вальекано по моментам, а вот во втором Хетафе перевернул игру и в середине тайма дважды отправил мяч в сетку ворот Гарсии. Сначала отличился Фулькье с передачи экс-динамовца Антунеша, а за 5 минут Акиеме срезал мяч в собственные ворота. Райо один мяч отыграл усилиями Де Томаса (которому ассистировал Акиеме), однако на большее у них не хватило времени.

Эйбар и Атлетик не смогли выявить сильнейшего в противостоянии. Шарлес открыл счет ударом с пенальти, однако Уильямс очень быстро сравнял счет, и продержался до конца матча.

Эспаньол на классе обыграл Уэска. Каталонцы отличились забитыми голами по разу за тайм, оба мяча на счету Иглесиаса.

Вальядолид на выезде победил Бетис. Единственный гол был забит в конце первого тайма, Тони Вилья заметил Антонито и забросил на него, а тот в касание пробил мимо вратаря. Бетис имел больше возможностей, однако андалусийцев подвела реализация моментов.

Благодаря этой победе Хетафе набрал 12 очков и поднялся на 9 строчку, Райо Вальекано остается в зоне вылета. Атлетик набрал 8 очков и остается на 17 месте, Эйбар с 11 пунктами остался на 12 позиции. Эспаньол благодаря своей победе набрал 17 очков и поднялся на 2 место, отставая от каталонских соседей на 1 пункт. Уэска с 5 зачетными баллами замыкает турнирную таблицу. Вальядолид с 15 очками обогнал мадридский Реал и поднялся на 6 место, Бетис с 12 пунктами расположился на 10 позиции.

Чемпионат Испании 2018/19, 9 тур

Райо Вальекано – Хетафе – 1:2

Голы: Де Томас , 73 – Фулькье, 63, Акиеме, 68 (аг)

Удаление: Трехо, 90+2

Эйбар – Атлетик – 1:1

Голы: Шарлес, 17 – Вильямс, 21

Уэска – Эспаньол – 0:2

Голы: Иглесиас, 41, 64

Бетис – Вальядолид – 0:1

Голы: Антонито, 36