Вальядолід мінімально здолав Бетіс: 9 тур Ла Ліги, матчі неділі

В матчі 9 туру Ла Ліги Хетафе дотиснув Райо Вальєкано в другому таймі, Ейбар і Атлетік розписали мирову, Еспаньйол переграв Уеску, Вальядолід на виїзді обіграв Бетіс.

Перший тайм команди провели за невеликої переваги Райо Вальєкано по моментах, а от в другому Хетафе перевернув гру і в середині тайму двічі відправив м'яч у сітку воріт Гарсії. Спочатку відзначився Фульк'є з передачі екс-динамівця Антунеша, а за 5 хвилин Акієме зрізав м'яч у власні ворота. Райо один м'яч відіграв зусиллями Де Томаса (якому асистував Акієме), однак на більше в них не вистачило часу.

Ейбар і Атлетік не змогли виявити сильнішого в протистоянні. Шарлес відкрив рахунок ударом з пенальті, однак Вільямс дуже швидко зрівняв рахунок, який і протримався до кінця матчу.

Еспаньйол на класі обіграв Уеску. Каталонці відзначились забитими голами по разу за тайм, обидва м'ячі на рахунку Іглесіаса.

Вальядолід на виїзді переміг Бетіс. Єдиний гол було забито наприкінці першого тайму, Тоні Вілья помітив Антоніто і закинув на нього, а той в дотик пробив повз воротаря. Бетіс мав більше нагод, проте андалусійців підвела реалізація моментів.

Завдяки цій перемозі Хетафе набрав 12 очок і піднявся на 9 сходинку, Райо Вальєкано залишається в зоні вильоту. Атлетік набрав 8 очок і залишається на 17 місці, Ейбар з 11 пунктами лишився на 12 позиції. Еспаньйол завдяки своїй перемозі набрав 17 очок і піднявся на 2 місце, відстаючи від каталонських сусідів на 1 пункт. Уеска з 5 заліковими балами замикає турнірну таблицю. Вальядолід з 15 очками обігнав мадридський Реал і піднявся на 6 місце, Бетіс з 12 пунктами розташувався на 10 позиції.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 9 тур

Райо Вальєкано – Хетафе – 1:2

Голи: Де Томас , 73 – Фульк'є, 63, Акієме, 68 (аг)

Вилучення: Трехо, 90+2

Ейбар – Атлетік – 1:1

Голи: Шарлес, 17 (пен) – Вільямс, 21

Уеска – Еспаньйол – 0:2

Голи: Іглесіас, 41, 64

Бетіс – Вальядолід – 0:1

Голи: Антоніто, 36