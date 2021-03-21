В рамках воскресной программы 28-го тура испанской Примеры Эльче и Хетафе не выявили сильнейшего. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 28-й тур

Хетафе – Эльче – 1:1

Голы: Унал, 60 – Милла, 20

Нереализованный пенальти: Анхель, 84 (Хетафе)

Валенсия – Гранада – начало в 17:15

Вильярреал – Кадис – начало в 17:15

Атлетико – Алавес – начало в 19:30

Хетафе в родных стенах принимал Эльче. Обе команды находятся в опасной близости от зоны вылета и, вероятно, будут бороться за сохранение прописки в Ла Лиге, поэтому без боя очки отдавать никто не собирался.

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На 20-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Миллы, который в касание замкнул прострел Верду в штрафную. "Синим" удалось сравнять уже во втором тайме – отличился Унал. Под занавес поединка Хетафе получил шанс одержать победу благодаря одиннадцатиметровому, назначенному за игру рукой в штрафной, однако его не сумел реализовать Анхель – спас голкипер. В итоге – боевая ничья.

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