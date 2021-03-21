В рамках недільної програми 28-го туру іспанської Прімери Ельче та Хетафе не виявили сильнішого. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 28-й тур

Хетафе – Ельче – 1:1

Голи: Унал, 60 – Мілла, 20

Нереалізований пенальті: Анхель, 84 (Хетафе)

Валенсія – Гранада – початок о 17:15

Вільяреал – Кадіс – початок о 17:15

Атлетіко – Алавес – початок о 19:30

Хетафе у рідних стінах приймав Ельче. Обидві команди знаходяться в небезпечній відстані від зони вильоту та, ймовірно, будуть боротись за збереження прописки у Ла Лізі, тому без бою очки віддавати ніхто не збирався.

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На 20-й хвилині гості вийшли уперед завдяки голу Мілли, який в дотик замкнув простріл Верду у карний майданчик. "Синім" вдалось зрівняти вже у другому таймі – відзначився Унал. Під завісу поєдинку Хетафе отримав шанс здобути перемогу завдяки одинадцятиметровому, призначеному за гру рукою у штрафному, однак його не зумів реалізувати Анхель – врятував голкіпер. У підсумку – бойова нічия.

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