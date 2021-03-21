"Я не думаю, что это момент для разговоров об игроке, который не является нашим, из уважения к нему и его клубу. Сейчас, когда у нас новый президент, много уже сказано о следующем сезоне и новых усилениях, но я не хочу об этом разговаривать.

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Я только хочу концентрироваться на следующей игре, на игроках, которые есть у нас, и на том, что мы увидим уже в следующем сезоне. Мы присматриваемся, какие позиции нам нужно улучшить, но сейчас не об этом", – цитирует Кумана Barca Blaugranes.

Заметим, Барселону часто называют среди претендентов на норвежского голеадора. Звезда Боруссии Дортмунд в этом сезоне забил 33 мяча и отдал 8 ассистов в 33 поединках. Портал Transfermarkt оценивает Эрлинга Холанда в 110 млн евро.

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