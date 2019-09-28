Барселона одолела Хетафе благодаря тер Штегену, прервав ужасающую безвыигрышную выездную серию

Барселона встречалась с Хетафе в рамках 7-го тура испанской Примеры. Каталонцы выиграли встречу со счетом 0:2. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Барселона наведалась к Хетафе, имея 7-матчевую безвыигрышную выездную серию. Каталонские болельщики активно критикуют Эрнесто Вальверде – нет игры, плохие результаты. На неделе "блаугранас" обыграли Вильярреал и поднялись на 7 место Примеры, но потеряли в том поединке Месси. Лионель травмировался, Ансу Фати также получил повреждение, поэтому против главной сенсации прошлого сезона атакующее трио Барсы сформировали Гризманн, Суарес и Карлес Перес.

Вальверде вбиває Барселону

На старте встречи Хетафе почти не уступал именитым соперникам. Хозяева предложили высокий прессинг и плотную оборону, с чем Барселона не могла справиться. В дебютные 10 минут Хетафе нагружал чужую штрафную подачами и прострелами, один из которых привел к хорошему моменту Анхеля. Форвард в касание замкнул передачу с правого фланга – не хватило точности.

Первый момент Барселоны создал Карлес Перес. Он на бровке накрутил оппонента и проскочил в штрафную, сместился в центр и пробил по воротам – Сориа был на месте. Затем партнеры пасом из глубины вывели Суареса один на один с голкипером, однако уругваец послал мяч мимо дальней штанги. Через несколько минут Луис решил пробить издали, но итог тот же – не попал в цель.

Хетафе ответил еще одним шансом Анхеля. Тот из выгодной позиции расстреливал ворота Барселоны, но тер Штеген закрыл собой створ и спас каталонцев. После стандарта удар наносил Мата – оборона заблокировала эту попытку. Хозяева зажали чемпиона в его владениях, за что сорвали аплодисменты своих трибун.

Барса не могла преодолеть высокий прессинг Хетафе и выйти даже за середину поля. Комбинационная игра у гостей совсем не клеилась, Хуниору на левом фланге не хватало взаимопонимания с партнерами – он ошибался и в атаке, и в обороне.

Впрочем, под занавес первого тайма "блаугранас" вышли вперед, реализовав один из своих редких шансов. Тер Штеген вышел далеко из ворот, сыграл на перехвате и сразу вырезал роскошный пас через все поле на Суареса. Луис оказался на свидании с голкипером и на этот раз сыграл отлично, перебросив мяч эффектным парашютом в ворота.

Тер Штеген космическим ассистом через все поле помог Суаресу забить в ворота Хетафе

Тер Штеген стал первым голкипером в этом сезоне и первым голкипером Барселоны в XXI веке, который отдал результативную передачу в Ла Лиге. До свистка на перерыв Барселона создала еще один голевой эпизод разрезным пасом из глубины. Но уругваец отказался оформить дубль – обесценил пас Переса неточным ударом.

Ну а в начале второго тайма каталонцы закрепили преимущество, когда Сориа ужасно парировал дальний удар Переса прямо на Фирпо, а тот без проблем отправил мяч в сетку. Этим голом Барселона фактически закрыла игру. Хетафе пытался идти вперед, но подопечные Эрнесто Вальверде уже держали ситуацию под контролем и гасили весь энтузиазм соперника.

Суарес в очередной раз оказался один на один с голкипером Хетафе и не переиграл его. Гризманн выпрыгнул на ударную позицию, однако пробил очень легко и прямо в руки Сории. Затем похожий подарок сделал Перес, ударив, правда, мимо ворот. После этого матч успокоился, на поле почти не было острых моментов.

В конце встречи игра ожила. Барселона осталась в меньшинстве после удаления Лангле за две желтые карточки. Кеннеди выиграл подбор после стандарта и мощно пробил – тер Штеген намертво поймал мяч, несмотря на небольшой рикошет. Две минуты спустя Марк-Андре надежно прикрыл ближнюю штангу, когда тот же Кеннеди опасно простреливал слева. А вот когда Анхель выиграл воздух в штрафной гостей и расстреливал ворота, даже немецкий супермен бы не спас. К его счастью, нападающий головой послал мяч над перекладиной.

Таким образом, Барселона обыграла Хетафе и прервала 7-матчевую серию без побед на выезде во всех турнирах. Каталонцы набрали 13 очков и поднялись на второе место Примеры. Хетафе с 7 зачетными баллами остался в середине турнирной таблицы.