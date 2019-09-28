Барселона здолала Хетафе завдяки тер Штегену, перервавши страхітливу безвиграшну виїзну серію

Барселона зустрічалася з Хетафе в рамках 7-го туру іспанської Прімери. Каталонці виграли зустріч з рахунком 0:2. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Барселона навідалася до Хетафе, маючи 7-матчеву безвиграшну виїзну серію. Каталонські вболівальники активно критикують Ернесто Вальверде – немає гри, погані результати. На тижні "блаугранас" обіграли Вільяреал і піднялися на 7 місце Прімери, але втратили в тому поєдинку Мессі. Ліонель травмувався, Ансу Фаті також зазнав пошкодження, тому проти головної сенсації минулого сезону атакувальне тріо Барси сформували Грізманн, Суарес і Карлес Перес.

Вальверде вбиває Барселону

На старті зустрічі Хетафе майже не поступався іменитим суперникам. Господарі запропонували високий пресинг і щільну оборону, з чим Барселона не могла впоратися. У дебютні 10 хвилин Хетафе навантажував чужий штрафний майданчик подачами та прострілами, один з яких призвів до хорошого моменту Анхеля. Форвард у дотик замкнув передачу з правого флангу – забракло влучності.

Перший момент Барселони створив Карлес Перес. Він на бровці накрутив опонента та проскочив у карну зону, змістився в центр і вдарив по воротах – Соріа був на місці. Потім партнери пасом з глибини вивели Суареса сам на сам з голкіпером, однак уругваєць послав м'яч повз дальню стійку. Через декілька хвилин Луїс вирішив пробити здалеку, але підсумок той самий – не влучив у ціль.

Хетафе відповів ще одним шансом Анхеля. Той з вигідної позиції розстрілював ворота Барселони, але тер Штеген закрив собою площину та врятував каталонців. Після стандарту удару завдавав Мата – оборона заблокувала цю спробу. Господарі затисли чемпіона в його володіннях, за що зірвали оплески своїх трибун.

Барса не могла подолати високий пресинг Хетафе та вийти навіть за середину поля. Комбінаційна гра в гостей зовсім не клеїлася, Хуніору на лівому фланзі не вистачало взаєморозуміння з партнерами – він помилявся і в атаці, і в обороні.

Втім, під завісу першого тайму "блаугранас" вийшли вперед, реалізувавши один зі свої поодиноких шансів. Тер Штеген вийшов далеко з воріт, зіграв на перехопленні й відразу вирізав розкішний пас через все поле на Суареса. Луїс опинився на побаченні з голкіпером і цього разу зіграв відмінно, перекинувши м'яч ефектним парашутом у ворота.

Тер Штеген космічним асистом через все поле допоміг Суаресу забити у ворота Хетафе

Тер Штеген став першим голкіпером у цьому сезоні та першим голкіпером Барселони у ХХІ столітті, який віддав результативну передачу в Ла Лізі. До свистка на перерву Барселона створила ще один гольовий епізод розрізним пасом з глибини. Але уругваєць відмовився оформити дубль – змарнував пас Переса неточним ударом.

Ну а на початку другого тайму каталонці закріпили перевагу, коли Соріа жахливо парирував дальній удар Переса прямо на Фірпо, а той без проблем відправив м'яч у сітку. Цим голом Барселона фактично закрила гру. Хетафе намагався йти вперед, але підопічні Ернесто Вальверде вже тримали ситуацію під контролем і гасили весь ентузіазм суперника.

Суарес вкотре опинився сам на сам з голкіпером Хетафе і не переграв його. Грізманн вистрибнув на ударну позицію, однак пробив дуже легко та прямо в руки Сорії. Потім схожий подарунок зробив Перес, вдаривши, щоправда, повз ворота. Після цього матч заспокоївся, на полі майже не було гострих моментів.

Наприкінці зустрічі гра ожила. Барселона залишилася в меншості після вилучення Лангле за дві жовті картки. Кенеді виграв підбирання після стандарту та потужно пробив – тер Штеген намертво спіймав м'яч, попри невеличкий рикошет. Дві хвилини потому Марк-Андре надійно прикрив ближню стійку, коли той же Кенеді небезпечно прострілював зліва. А от коли Анхель виграв повітря в штрафному гостей і розстрілював ворота, навіть німецький супермен би не врятував. На його щастя, нападник головою послав м'яч над поперечиною.

Таким чином, Барселона обіграла Хетафе та перервала 7-матчеву серію без перемог на виїзді у всіх турнірах. Каталонці набрали 13 очок і піднялися на друге місце Прімери. Хетафе з 7 заліковими балами залишився в середині турнірної таблиці.