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Тер Штеген космическим ассистом через все поле помог Суаресу забить в ворота Хетафе

18:10 106 Читати українською
Тер Штеген космическим ассистом через все поле помог Суаресу забить в ворота Хетафе
Марк-Андре тер Штеген / фото: УЕФА

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген отличился результативным действием в поединке 7-го тура Примеры против Хетафе.

 
Луис Суарес 41’
Фирпо Хуниор 49’
Клеман Лангле 82’
41’ Луис Суарес
49’ Фирпо Хуниор
82’ Клеман Лангле

Каталонцы открыли счет на 41-й минуте отчетного поединка. Немецкий голкипер покинул пределы своей штрафной, перехватил мяч и выдал невероятную передачу на ход Суаресу, которую уругваец превратил в гол.

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Отметим, что это второй гол Суареса в четырех матчах нынешнего сезона в Ла Лиге. В свою очередь тер Штеген стал первым голкипером в текущей кампании чемпионата Испании, который записал в свой актив результативную передачу.

К слову, после 6-и туров Барселона набрала 10 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры. У Хетафе 7 пунктов и 11 позиция.

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