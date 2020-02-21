Хетафе – Аякс – 2:0 – видео голов и обзор матча

В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы Аякс на выезде уступил Хетафе. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Хетафе – один из лидеров в этом сезоне в Ла Лиге – неожиданно получил довольно комфортный результат перед ответным матчем против амстердамского Аякса.

УЕФА объявила лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Бразильский форвард Дейверсон под конец первого тайма открыл счет в матче, а уже в добавленное к встрече время еще один бразилец Кеннеди поставил жирную точку в поединке.

Сенсационные полуфиналисты прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов имеют меньше недели, чтобы подобрать ключики к обороне "темно-синих" – ответный матч состоится 27 февраля в 22:00 на Йохан Кройф Арене.

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