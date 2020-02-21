toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
ШАХТЕР - БЕНФИКА РОМА - ГЕНТ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Хетафе – Аякс – 2:0 – видео голов и обзор матча

15:46 12 Читати українською
Хетафе – Аякс – 2:0 – видео голов и обзор матча
Хетафе / Твиттер ФК Хетафе

В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы Аякс на выезде уступил Хетафе. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

37’ Дейверсон
90+3’ Кенеди
 
37’ Дейверсон
90+3’ Кенеди

Хетафе – один из лидеров в этом сезоне в Ла Лиге – неожиданно получил довольно комфортный результат перед ответным матчем против амстердамского Аякса.

УЕФА объявила лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Бразильский форвард Дейверсон под конец первого тайма открыл счет в матче, а уже в добавленное к встрече время еще один бразилец Кеннеди поставил жирную точку в поединке.

Сенсационные полуфиналисты прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов имеют меньше недели, чтобы подобрать ключики к обороне "темно-синих" – ответный матч состоится 27 февраля в 22:00 на Йохан Кройф Арене.

Лига Европы: Манчестер Юнайтед расписал ничью с Брюгге, Интер победил благодаря голу Эриксена, Аякс потерпел фиаско

blog_ava
Украина увеличила отрыв от Турции в таблице коэффициентов УЕФА
09:14
598
Теги
Видеоновости Хетафе Хетафе Аякс Аякс Лига Европы Хетафе - Аякс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
57
мин
Ницца
20:00
Брест
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук