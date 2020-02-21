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Хетафе – Аякс – 2:0 – відео голів та огляд матчу

15:46 469 Читать на русском
Хетафе – Аякс – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Хетафе / Твіттер ФК Хетафе

У першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи Аякс на виїзді поступився Хетафе. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

37’ Дейверсон
90+3’ Кенеді
 
37’ Дейверсон
90+3’ Кенеді

Хетафе – один з лідерів цього сезону у Ла Лізі – несподівано здобув доволі комфортний результат перед матчем-відповіддю проти амстердамського Аякса.

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Бразильськй форвард Дейверсон під кінець першого тайму відкрив рахунок у матчі, а вже у доданий до зустрічі час ще один бразилець Кенеді поставив жирну крапку у поєдинку.

Сенсаційні півфіналісти минулорічного розіграшу Ліги чемпіонів мають менше тижня, аби підібрати ключики до оборони "темно-синіх" – матч-відповідь відбудеться 27 лютого о 22:00 на Йохан Кройф Арені.

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