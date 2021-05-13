Милан поиздевался над Торино в 36-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

"Россонери" захватили инициативу с первых минут, поэтому болельщики увидели ливень голов. В первом тайме забивали Тео Эрнандес красивым ударом в дальний угол и Франк Кессье с пенальти.

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После перерыва было настоящее безумие – Милан отличился еще пять раз. Браим Диас записал в свой актив результативный удар, Эрнандес во второй раз поразил ворота Торино, а Ребич оформил хет-трик.

7:0 – Милан набрал 75 зачетных баллов и расположился третьим, Торино, которое имеет в своем активе 35 очков, осталось шестнадцатым в турнирной таблице Серии А.