В поединке 26-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде разбил Монпелье (6:2). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

ПСЖ вышел вперед на 14-й минуте, благодаря сумасшедшему удару Витиньи издали под правую стойку. Вскоре Мбаппе с острого угла удвоил перевес гостей. Однако, в середине тайма Монпелье сократил разрыв, а уже в добавленное время оформил камбэк, забив гол в раздевалку.

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После перерыва отмечались только парижане. Мбаппе забил еще дважды, оформив таким образом хет-трик. Также свои фамилии в протокол записали Кан Ил Ли и Мендеш. Стоит упомянуть еще двух героев – Витинья и Коло Муани по два раза ассистировали партнерам. ПСЖ продолжает мчаться к чемпионству, оставаясь с 59-ю очками безоговорочным лидером Лиги 1.