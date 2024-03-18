У поєдинку 26-го туру чемпіонату Франції ПСЖ на виїзді розбив Монпельє (6:2). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

ПСЖ вийшов вперед на 14-й хвилині, завдяки божевільному удару Вітіньї здалеку під праву стійку. За трохи Мбаппе з гострого кута подвоїв перевагу гостей. Однак, в середині тайму Монпельє скоротив розрив, а вже у доданий час оформив камбек, забивши гол у роздягальню.

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По перерві відзначались лише парижани. Мбаппе забив ще двічі, оформивши таким чином хет-трик. Також свої прізвища у протокол записали Кан Іл Лі та Мендеш. Варто згадати ще двох героїв – Вітінья і Коло Муані по два рази асистували партнерам. ПСЖ продовжує мчати до чемпіонства, залишаючись з 59-ма очками беззаперечним лідером Ліги 1.