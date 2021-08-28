Бавария без проблем разбила Герту в матче 3-го тура Бундеслиги, а форвард Роберт Левандовски в очередной раз продемонстрировал свой бомбардирский талант. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Герта на "Футбол 24".

Герта могла выйти вперед на 2 минуте матча, но Зельке решил не сближаться с Нойером и пробил ему в руки. Бавария ответила на 6 минуте – Мюллер с передачи Дэвиса открыл счет во встрече. До перерыва отличился Левандовски, который головой добил собственный же удар.

Бавария благодаря хет-трику Левандовски разгромила Герту – берлинцы потерпели третье поражение подряд

В начале второй половины Мусиала сделал преимущество разгромным, классно пробив в угол ворот. А дальше Левандовски добил соперника, сначала закатив в пустые ворота после передачи Сане, а затем замкнув скидку Ньянзу после подачи углового.