Баварія без проблем розбила Герту в матчі 3-го туру Бундесліги, а форвард Роберт Лєвандовскі вкотре продемонстрував свій бомбардирський хист. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Герта на "Футбол 24".

Герта могла вийти вперед на 2 хвилині матчу, але Зельке вирішив не зближатись з Нойєром та пробив йому в руки. Баварія відповіла на 6 хвилині – Мюллєр з передачі Девіса відкрив рахунок у зустрічі. До перерви відзначився Лєвандовскі, який головою добив власний же удар.

Баварія завдяки хет-трику Лєвандовскі розгромила Герту – берлінці зазнали третьої поразки поспіль

На початку другої половини Мусіала зробив перевагу розгромною, класно пробивши у кут воріт. А далі Лєвандовскі добив суперника, спочатку закотивши у порожні ворота після передачі Сане, а потім замкнувши скидку Ньянзу після подачі кутового.