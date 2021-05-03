Тоттенхэм разбил Шеффилд Юнайтед в рамках 34-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Главным героем встречи стал Гарет Бейл, оформивший свой первый хет-трик после возвращения в лондонский клуб. Еще один мяч в свой актив записал кореец Сон Хын Мин.

Хет-трик Бейла принес Тоттенхэму сокрушительную победу над Шеффилдом

Благодаря этой победе Тоттенхэм набрал 56 очков и хотя бы временно поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. Шеффилд Юнайтед с 17-ю зачетными пунктами остается последней командой чемпионата.