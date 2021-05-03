Хет-трик Бейла в видеообзоре матча Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед – 4:0
08:54 - Читати українською
Тоттенхэм разбил Шеффилд Юнайтед в рамках 34-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Главным героем встречи стал Гарет Бейл, оформивший свой первый хет-трик после возвращения в лондонский клуб. Еще один мяч в свой актив записал кореец Сон Хын Мин.
Хет-трик Бейла принес Тоттенхэму сокрушительную победу над Шеффилдом
Благодаря этой победе Тоттенхэм набрал 56 очков и хотя бы временно поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. Шеффилд Юнайтед с 17-ю зачетными пунктами остается последней командой чемпионата.
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