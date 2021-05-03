Хет-трик Бейла у відеоогляді матчу Тоттенхем – Шеффілд Юнайтед – 4:0
08:52 - Читать на русском
Тоттенхем розтрощив Шеффілд Юнайтед в рамках 34-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Головним героєм зустрічі став Гарет Бейл, який оформив свій перший хет-трик після повернення в лондонський клуб. Ще один м'яч у свій актив записав кореєць Сон Хин Мін.
Хет-трик Бейла приніс Тоттенхему нищівну перемогу над Шеффілдом
Завдяки цій перемозі Тоттенхем набрав 56 очок та бодай тимчасово піднявся на п'яту сходинку в турнірній таблиці АПЛ. Шеффілд Юнайтед з 17-ма заліковими пунктами залишається останньою командою чемпіонату.
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