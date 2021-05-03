Тоттенхем розтрощив Шеффілд Юнайтед в рамках 34-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Головним героєм зустрічі став Гарет Бейл, який оформив свій перший хет-трик після повернення в лондонський клуб. Ще один м'яч у свій актив записав кореєць Сон Хин Мін.

Хет-трик Бейла приніс Тоттенхему нищівну перемогу над Шеффілдом

Завдяки цій перемозі Тоттенхем набрав 56 очок та бодай тимчасово піднявся на п'яту сходинку в турнірній таблиці АПЛ. Шеффілд Юнайтед з 17-ма заліковими пунктами залишається останньою командою чемпіонату.