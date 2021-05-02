Чемпионат Англии 2020/21, 34-й тур

Ньюкасл – Арсенал – 0:2

Голы: Эль-Нени, 6, Обамеянг, 66

Удаление: Шер, 90 (Ньюкасл)

Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед – начало в 22:00

Арсеналу будет трудно пробиться в еврокубки через чемпионат (хотя шансы есть), поэтому в матче против Ньюкасла на Сейнт-Джеймс Парк лондонцы провели ротацию. Микель Артета дал отдых лидерам (Смиту-Роу, Пепе, Сака, Парти, Лено) и попробывал на основе тех, кто может усилить игру во ответном матче против Вильярреала (Давид Луис, Обамеянг, Мартинелли, Бельерин). Этот ход принёс "канонирам" успех уже на 6-й минуте: Бельерин получил передачу на ход по правому флангу от Луиса и прострелил на Обамеянга, а тот своим промахом по мячу сделал идеальную скидку под удар Эль-Нени – 0:1!

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До перерыва Арсенал откровенно разрывал "сорок", позволив провести всего три выстрела по собственным воротам – в ответ лондонцы провели аж 13. Самые лучшие шансы удвоить преимущество гостей имели Джака и Эль-Нени, однако классный удар первого с линии штрафной парировал Дубравка, а замыкание второго после углового вынес один из защитников. Во втором тайме темп "канониров" несколько упал, но Ньюкасл вообще ничем не отвечал.

В конце концов, подопечные Микеля Артеты дожали соперника на 66-й минуте: Себальос отдал пас на левый фланг, Мартинелли прострелил на дальнюю штангу, а Обамеянг замкнул в касание – 0:2! После этого вопрос о победителе был снят. Счёт так и не изменился – Арсенал празднует первую за три матча во всех турнирах победу!

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