Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон не оценил перфоманс игроков Лидса перед очным поединком команд в 32-м туре английской Премьер-лиги.

Хавбек высказался относительно футболок, в которых "павлины" вышли на разминку перед матчем против мерсисайдцев.

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"Эти футболки, как мне показалось, были неуважительными. Игроки ничего такого не сделали. Суперлига не была нашим желанием", – рассказал Хендерсон в интервью New York Times.

Напомним, что в разгар вызванного созданием Европейской Суперлиги кризиса Лидс пристыдил Ливерпуль за участие в проекте футболками "Заслужите на поле. Футбол для болельщиков".

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