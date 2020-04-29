Хазенхюттль рассказал о пользе эпического поражения 0:9 от Лестера – тренер получил поддержку от легенды АПЛ

Наставник английского Саутгемптона Ральф Хазенхюттль вспомнил разгромное поражение от Лестера (0:9) в первом круге Премьер-лиги.

"Я получил SMS от Алекса Фергюсона. Я не был знаком с ним и так и не познакомился бы, если бы мы не проиграли 0:9.

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Это был положительный момент, который мне очень помог. Когда мне нужно было на что-то опереться, то я почувствовал эмоциональный подъем. Я бы уволил себя на месте руководства. Мы были безнадежными, настоящая катастрофа.

Всю дальнейшую жизнь мне придется жить с этим результатом. Но замечательно, что мы победили 2:1 в ответном матче. Это позволило мне стать более опытным тренером", – цитирует австрийца Goal.

Отметим, что поражение "лисам" случилось в 10-м туре. На вынужденную паузу в чемпионате Англии Саутгемптон под руководством Хазенхюттля ушел на 14-м месте (34 очка), опережая зону вылета на 7 пунктов.

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